كاتي بيري و أورلاندو بلوم يعلنان عن علاقتهما من هاواي

بذل كلّ من كاتي بيري Katy Perry و أورلاندو بلوم Orlando Bloom جهدهما للحفاظ على سرّية العلاقة بينهما، على الرغم من رؤيتهما معاً في الحفل الذي تبع حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب قبل شهرين.



انضمّ النجم الهوليوودي إلى المغنية في هاواي، حيث كان لها عرض خاص في 24 من الشهر الفائت في ماوي، وكأنهما يؤكّدان على الملأ علاقتهما، بينما شوهدا علناً يتمتعان بشمس هاواي في رحلة استجمام في منطقة Nā Pali في Kauai .



تمّ التقاط عشرات الصور لنجم The Lord of the Rings والمغنية الشهيرة وهما في حالة انسجام واضحة، حيث أحاطها بذراعيه كلّ الوقت محدّقاً في وجهها الجميل بينما بدت هي سعيدة بإمساك يده، ناهيك بالأمسيات الرومانسية التي تمتع بها الثنائي بأفضل الأماكن رومانسية في المكان، خصوصاً في مطعم باراكودا، حيث جمعهما عشاء على ضوء الشموع.

