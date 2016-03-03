صور| تشييع جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة في جنازة عسكرية مهيبة بالمنوفية

مراسل «ONA»:

شيع ظهر اليوم الخميس، الألاف من أهالي قرية “شنشور” التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان شهيد الواجب المقدم مصطفى مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا، الذى استشهد أثناء مأمورية لضبط المتهمين بقتل رئيس مباحث الخانكة.

وأدى أهالي القرية، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد من مسجد المجمع الاسلامى بالقرية عقب صلاة الظهر، وأقيمت جنازة عسكرية للشهيد بحضور اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية بالمنوفية والقليوبية.

وردد المشيعيون العديد من الهتافات المناهضة للارهاب ومنها “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله.. ياشهيد نام واتهني.. واستننا علي باب الجنة ” .

واجمع أهالى القرية، أن الشهيد كان يتمتع بحسن الخلق، وكان يزور القرية على فترات بعيدة بحكم عمله والذي يحتم عليه التواجد دائما في القاهرة، مطالبين اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بسرعة القبض علي الجناة والانتقام لنجلهم وتسليح الافراد بالاسلحة الحديثة لكي يتمكنو من مواجهة تلك العناصر الاجرامية.