أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: طموحات التوأم تصطدم بمفاجآت كمبالا -
مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الخارجية": الصين تعلن عن نظام جديد لعبور مواطني الدولة

Google+ Print
"الخارجية": الصين تعلن عن نظام جديد لعبور مواطني الدولة "الخارجية": الصين تعلن عن نظام جديد لعبور مواطني الدولة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني دولة الإمارات حملة جواز السفر العادي أصبح بإمكانهم الحصول على إذن للعبور "ترانزيت" في كل من منافذ شنغهاي ومقاطعتي جيانغسو وتشجيانغ في جمهورية الصين الشعبية وإمكانية البقاء لمدة "144 ساعة" دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة وذلك بناء على مذكرة رسمية تسلمتها الوزارة من حكومة جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يشترط للحصول على إذن العبور الجديد حمل المواطن الإماراتي جواز سفر صالحا وتذاكر توضح تاريخ المغادرة ورقم مقعد الرحلة على أن يكون متوجها لدولة ثالثة قبل انقضاء مدة 144 ساعة.

وأشار الى أن إجراءات التقديم للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية الصين الشعبية لحملة جوازات السفر الإماراتية العادية مازالت تتم عن طريق تقديم الطلب مباشرة للبعثات التمثيلية لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وأكد أن الميزة التي يمنحها هذا النظام لمواطني الدولة حملة الجواز العادي تعكس مدى عمق التعاون وتطور العلاقات الثنائية الذي يشهده البلدان على كافة الأصعدة.

وشدد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية على ضرورة تسجيل مواطني الدولة قبل سفرهم في خدمة "تواجدي" وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة UAEMOFA لضمان أمنهم وسلامتهم أثناء سفرهم وتواجدهم خارج الدولة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية