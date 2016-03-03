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جنايات الجيزة تقضي بإعدام 6 متهمين لسرقتهم مواطنين تحت تهديد السلاح بإمبابة

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جنايات الجيزة تقضي بإعدام 6 متهمين لسرقتهم مواطنين تحت تهديد السلاح بإمبابة جنايات الجيزة تقضي بإعدام 6 متهمين لسرقتهم مواطنين تحت تهديد السلاح بإمبابة

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 6 متهمين بـ”تكوين تشكيلٍ عصابي لسرقة المواطنين كرهًا تحت تهديد السلاح بإمبابة”، حسبما أفاد مراسل أونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق، وخالد الشباسي.

ويتهم على ذمة القضية ” عُمر. أ “، ” إبراهيم. ع “، ” حسين. ع “، ” مهدي. س “، “هاني. ح “، و” عطية. ع “.

وكانت النيابة العامةن قد وجهت إلى المتهمين ” فرض السيطرة، حيازة أسلحة نارية وذخيرة، استخدام أعمال البلطجة من أجل فرض السطوة والسيطرة”.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام أحد كبار التجار، والمدعو ” ع. ع “، باستئجار المتهمين لمساعدته على اقتحام إحدى المزارع بالكيلو 61 التابع لمركز إمبابة، لتمكينه منها، التي بحوزة أحد رجال الأعمال المنافسين له والمدعو “ب. ع “، تصل قيمتها لنحو 300 مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ” اقتحموا المزرعة، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء، ما أسفر مقتل غفيرين بعد نقلهم إلى المستشفى، فيما استولوا على المواشي وأحرقوا المزروعات الموجودة بالمزرعة”.

وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

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