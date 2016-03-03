المجلس الأوروبي يطلب من اللاجئين عدم الذهاب إلى اوروبا «لأسباب اقتصادية»

طلب رئيس المجلس الاوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، من اللاجئين عدم القدوم إلى أوروبا لأسباب اقتصادية، وذلك بعد اجراء محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في اثينا.

وقال توسك خلال مؤتمر صحفي في أثينا “أناشد كل المهاجرين غير الشرعيين لأسباب اقتصادية من اينما اتوا، عدم المجيء إلى اوروبا” متوجهًا إليهم بالقول “لا تصدقوا المهربين ولا تجازفوا بحياتهم وأموالكم كلها ستذهب هباء”.

وأضاف “لن تبقى اليونان ولا أي دولة أوروبية أخرى بلد عبور بعد الآن، سيتم تطبيق بنود اتفاقية شنغن مجددا”.

وتابع أن “استثناء اليونان من منطقة شنغن ليس غاية او وسيلة في هذه الازمة، اليونان جزء من اتفاقية شنغن ومنطقة اليورو والاتحاد الاوروبي وستبىقى كذلك”.

من جانب آخر اعتبر توسك أن الأعمال الأحادية الجانب من قبل دول اوروبية لوقف تدفق المهاجرين تقوض التضامن الاوروبي.

وقال إن “قرارات احادية الجانب بدون تنسيق مسبق وحتى وان كانت موضع تفهم لاسباب وطنية داخلية، تقوض روح التضامن الاوروبية”.

وتاتي زيارة توسك إلى أثينا ضمن جولة يقوم بها على الدول الواقعة على طريق الهجرة الى أوروبا على أن يزور لاحقا تركيا حيث يلتقي رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو.

ثم يلتقي توسك الجمعة في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قبل قمة الاتحاد الاوروبي المرتقبة الاسبوع المقبل في بروكسل والتي ستبحث بشكل اساسي ازمة الهجرة.