رسميًا.. الحكومة تلقي بيانها أمام النواب 27 مارس الجاري

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تحديد يوم الأحد الموافق 27 مارس ليعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة على مجلس النواب.

وأضاف العجاتى، فى بيان صحفى صادر منذ قليل، أنه تم تحديد هذا الميعاد فى ضوء سفر الدكتور على عبدالعال، إلى زامبيا لحضور اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى من يوم 18 حتى يوم 22 مارس.

وتابع “العجاتى” بأنه يأمل فى انتهاء مجلس النواب من مناقشة نصوص لائحته الداخلية والموافقة عليها، وذلك حتى يبدأ المجلس فى مزاولة مهامه التشريعية والرقابية ويقوم المجلس بمناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيداً للحصول على ثقته.