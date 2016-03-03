ضبط 341 مخالفة وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية فى حملة مرورية بمطروح

شنت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 341 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إنه تم التصالح الفورى فى 63 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 15 ألف جنيه، مضيفا أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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