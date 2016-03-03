إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بالتعدى على موظف أمن فى مستشفى هليوبوليس

قرر المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل أمين شرطة، بضمان وظيفته، على خلفيه اتهامه بالتعدى على موظف أمن بمستشفى هليوبوليس بالنزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أمين الشرطة حضر إلى المستشفى بصحبة والده لإجراء عملية جراحية فى القلب، وعقب إجراء الجراحة وخروج والد أمين الشرطة من العمليات، طلب موظف الأمن بالمستشفى خروج الأمين خارج المستشفى لانتهاء موعد الزيارة، وعند رفض الأمين الخروج من المستشفى وقعت مشاجرة بين الموظف والأمين وشقيق الأمين.

وأكدت التحقيقات، أن الأمين أخرج سلاحه الميرى وهدد موظف الأمن بالسلاح، ولكن تمكن عدد من الممرضين والأطباء من احتواء الموقف وإخراج الأمين من المستشفى، وعقب تحرير محضر بالواقعة، واستدعاء الأمين، أكد خلال التحقيقات، أنه كان يقصد تهديد موظف الأمن.

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