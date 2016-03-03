حبس أمين شرطة 4 أيام لإتهامه بحيازة أقراص مخدرة بالحدائق

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، رئيس النيابة بحبس أمين شرطة و3 اخرين لإتهامهم بحيازة 850 الف قرص مخدر 4 أيام على ذمة التحقيق .

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغا يفيد بقيام عصابة مكونه من 4 افراد بمحاولة ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل البلاد متخذين من منطقة الحدائق مسرحاَ لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات انتقلت قوة من مباحث القسم وتم ضبط المتهمين اثناء استقلالهم 3 سيارات، وتبين أن أحدهم أمين شرطة، وضبط بحوزتهم 850 الف قرص مخدر بقصد الاتجار ، و27 فرد خرطوش وبندقية .

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة اتحقيق.

القبض على عاطل بحوزته 10 آلاف قرص مخدر فى الإسماعيلية