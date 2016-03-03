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خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور

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خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور خبر في الجول – تفاصيل جلسة يول الأولى مع لاعبي الأهلي.. إشادة برمضان والشيخ وسؤال لحسام عاشور

عقد الهولندي مارتن يول، الذي تسلم المهمة رسميا كمدير فني للأهلي من مدير قطاع الكرة، عبد العزيز عبد الشافي، جلسته الأولى مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الخميس الذي يقوده الهولندي.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل الجلسة، والتي بدأت بقول الهولندي إنه لديه انطباع جيد عن الفريق وأنه رأى فيديوهات كثيرة لهم طوال الفترة الماضية ويتفائل بتحقيق البطولات في الفترة المقبلة.

واختص يول رمضان صبحي بالإشادة قائلا "لديك إمكانيات جيدة وتحتاج لتوظيفها بشكل أفضل"، كما أشاد بأداءه الدفاعي في مباراة بتروجيت والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0 وشاهدها يول من المدرجات.

وسأل يول رامي ربيعة وأحمد حجازي عن عدد أهدافهم مع الأهلي، كما وجه نفس السؤال لحسام عاشور.

وسجل ربيعة 5 أهداف مع الأهلي في 67 مباراة على فترتين، فيما لم يسجل حجازي ولا هدف في 20 مباراة مع الأهلي وسجل عاشور هدفين فقط في 302 مباراة مع الأحمر.

كما أكد يول في الجلسة، أن مهاجم الفريق جون أنطوي لديه قدرات جيدة.

وتحدث يول أيضا عن أحمد الشيخ، والذي أعجب بحماسه وقال له إنه لاعب جيد.

ويستعد يول لقيادة الأهلي للمرة الأولى يوم السبت المقبل حين يواجه الأهلي للمقاصة ضمن الجولة الـ21 للدوري المصري.

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