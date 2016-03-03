بالصور.. مدير أمن شمال سيناء يتجول بشوارع العريش للاطمئنان على الأمن

تفقد اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، شوارع مدينة العريش مترجلا، يرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وخلال جولته التى شملت شوارع المدينة الرئيسية وعددًا من المناطق الشعبية، تحدث مع سائقى سيارت الأجرة والسرفيس ومن يستقلونها من الأهالى.

وأكد مدير أمن شمال سيناء خلال جولته وحديثه مع الشرطة ومع الأهالى، أن الأمن سيعود لسيناء، وبدورهم أعرب الأهالى عن ارتياحهم للجولة، وطالبوا مدير الأمن بمزيد من الضبط الأمنى للمدينة، ونشر القوات بالشوارع على مدار الساعة، وسبق جولة مدير أمن شمال سيناء، زيارته أكمنة شرطية انتشرت فى مدينة العريش.

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