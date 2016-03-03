محافظ الغربية يوقع اتفاق تعاون مع "الإسكان" لتنفيذ شبكة الصرف الصحى

وقع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان "صندوق تطوير المناطق العشوائية"، في حضور المهندس أسامة اسماعيل المفوض من المهندس أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات والمفوض بإدارة صندوق تطوير المناطق العشوائية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ويهدف الاتفاق لتنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي ومحطة الرفع بأرض المجزر بمنطقة العجيزى "شارع حسن شحاته بحى اول طنطا" بتكلفة 2 مليون جنيه، تمويل مقدم من صندوق تطوير العشوائيات تمويل لا يرد مدة تنفيذ الأعمال.