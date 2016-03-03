ورش عمل وجلسات علمية بالمؤتمر السنوى الـ 31 بطب طنطا

تعقد كلية الطب اليوم مجموعة من ورش العمل والجلسات العلمية وذلك في ضوء فاعليات المؤتمر السنوي الـ 31 لكلية الطب تحت عنوان "عصر الطب التكاملي الثالث..آفاق جديدة"، والذي تقيمه الكلية تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا.

وقال الدكتور أمجد عبد الرؤوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن الجلسات العلمية يحاضر فيها مجموعة من أساتذة الطب المتخصصين، حيث شملت موضوعات عديدة منها "زراعة الكلي، والجديد في علاج أورام الكبد، أحدث ما توصل إليه الطب في جراحات القلب والصدر"، وورشة عمل عن كيفية تعاون الفريق الطبي في علاج مرضي الإصابات المتعددة، وأخري بعنوان التعليم الطبي المستمر CME، والتطور العلمي في استخدام الجينات في الطب، وندوة عن تعاون الفريق الطبي في علاج السمنة، وكيفية تفادي الأخطاء الطبية، وواقع مهنة التمريض وأساليب تطويرها، وأخري عن الجديد في علاج الأمراض الجلدية والتجميل، والعلاج الإشعاعي.

وأضاف فى بيان للجامعة اليوم، أن المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة سيشهد ورش عمل لإلقاء الضوء علي التقنيات والأجهزة الحديثة بها ، وجلسات علمية عن السمعيات ، وعلاج الأمراض الأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلي الجديد في زراعة النخاع، واختتمت بورشة عمل لقسم الباطنة العامة بالمستشفى العالمي.

وأضاف الدكتور محمد الشنشوري مقرر عام المؤتمر، أن هذه الورش والجلسات تهدف إلي الوقوف علي أحدث المستجدات المعاصرة في المجال الطبي بمشاركة أساتذة من الجامعات المصرية والعربية والأجنبية لمناقشة كافة الموضوعات والأبحاث العلمية لتطوير المنظومة الطبية.