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مريهان حسين تغادر نيابة الهرم متوجهة للطب الشرعى برمسيس لإجراء الكشف الطبى

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مريهان حسين تغادر نيابة الهرم متوجهة للطب الشرعى برمسيس لإجراء الكشف الطبى مريهان حسين تغادر نيابة الهرم متوجهة للطب الشرعى برمسيس لإجراء الكشف الطبى
غادرت الفنانة مريهان حسين، منذ قليل، نيابة الهرم بصحبة عدد من أفراد هيئة دفاعها وأصدقائها، بعد حصولها على خطاب النيابة للعرض على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها، لبيان ما بها من اعتداءات وإصابات، والتأكد من عرضها لعملية "هتك عرض" على يد ضباط شرطة الهرم من عدمه.

وكانت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة قد قررت أمس الأربعاء إخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالتعدى على موظف أثناء تأدية مهام عمله والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطى الشرطة بضمان وظيفتهم فى اتهامهم بهتك عرض الفنانة واستعمال القسوة.


>- دفاع مريهان حسين: وصول موكلتى لنيابة الهرم تمهيدًا لكشف الطب الشرعى عليها
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