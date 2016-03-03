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خالد صلاح يعد العاملين بـ«الفراعين» بفرص عمل فى «اليوم السابع» و«النهار»

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خالد صلاح يعد العاملين بـ«الفراعين» بفرص عمل فى «اليوم السابع» و«النهار» خالد صلاح يعد العاملين بـ«الفراعين» بفرص عمل فى «اليوم السابع» و«النهار»

خالد صلاح

أطلق الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير “اليوم السابع”، مبادرة لدعم العاملين بقناة الفراعين بعد قرار هيئة الاستثمار غلق القناة لمدة عام، متعهداً بتوفير فرص عمل لهم فى “اليوم السابع” وقناة النهار.

وقال صلاح فى تصريحات له اليوم : “أعد العاملين فى الفراعين بفرص عمل فى اليوم السابع والنهار وسأسير معهم لحين اجتياز أزمتهم”. وأكد أن قناة الفراعين ملك عام لمصر، وتوفيق عكاشة حاصل فقط على حق استغلال، وقال موجهاً حديثه لطاقم قناة الفراعين: “نحن اخواتكم وستجدون من يصرف لكم رواتبكم بالحلال، لا تقلقوا مما يحدث واصبروا اللى جاى أحسن إن شاء الله”. كانت هيئة الاستثمار قررت خلال اجتماعها المنعقد حالياً غلق قناة الفراعين لمدة عام، على خلفية تجاوزات الإعلامى توفيق عكاشة بحق عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين فضلاً عن لقاءه السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، وغيرها من الممارسات الشاذة التى انتهت بإسقاط عضويته فى مجلس النواب.

 

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