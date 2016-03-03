الأموال العامة تضبط المتورطين فى فضيحة هروب فريق المكفوفين المزيف لأوروبا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير من ضبط المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بفضيحة البطولة الدوليه لكرة الجرس للمكفوفين التى أقيمت فى بولندا وتبين أن أعضاء البعثة والفريق غير مكفوفين.

وكشفت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم الزيف والتزوير أن وراء الواقعة كل من أحمد عبد الله رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين ومحمد يسرى العزب رئيس نادى الإيمان الرياضى وأسامة أحمد نائب رئيس الاتحاد وسمير عبد الكريم مدير إدارة بالجهاز المركزى للتعبئة العامه والإحصاء و مشير تمام مسجل خطر أموال عامه وطارق عاطف صاحب شركة سياحه

>وعقب إنهاء الإجراءات القانونية تمكن المقدم سمير البابلى والرائد محمود المصرى رجال مباحث الأموال العامه من ضبط المتهمين ما عدا رئيس الاتحاد وصاحب شركة السياحة لهروبهم خارج مصر

>وقد تم تحرير المحضر رقم 1032 لسنه 2016 وأرسل المتهمين للنيابة