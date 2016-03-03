فيديو |تفاصيل بلاغات «الزند» الثلاثة ضد يوسف الحسيني

تقدم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بثلاثة بلاغات إلى النائب العام ضد الإعلامي يوسف الحسيني ورئيس تحرير برنامجه “السادة المحترمون” يتهمه بالسخرية والتهكم منه، إضافة إلى تحريض القيادة السياسية ضده.

وحصلت «ONA» اليوم، على نص البلاغات الثلاثة المقدمة من “الزند” ضد “الحسيني” وهي كالتالي:

وجاء نص البلاغ الأول الذي حمل رقم 1184 لسنة 2016 عرائض:

“مقدم من : المستشار أحمد على ابراهيم الزند

ضد

يوسف مصطفى محمد الحسينى، ورئيس تحرير برنامج السادة المحترمون

بتاريخ 17/1/2016 قام المشكو فى حقه بتقديم حلقة من البرنامج موضوعها الفساد فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى ومصر الاسماعيلية الصحراوى ومصر السويس الصحراوى وقام بوضع ملفات باسم هذه الطرق امامه ووضع ملفا باسمى معهم وظهر هذا الملف جليا على الشاشة فى الدقيقة 12 تقريبا ( ملف المستشار احمد الزند ) وسط ملفات الفساد التى يناقشها وامسك بالملف الخاص بى مقررا ” ده ملف شخص بيشتغل وزير .. ويلا يا عم .. حلو .. طيب .. ده الوزير اللى خسرك 17 مليون جنيه فى حتة ارض واحدة .. وما خفى كان اعظم .. والله ورسوله اعلم “

توكيل خاص رقم 488 لسنة 2016 وزارة العدل

وشمل البلاغ الثاني الذي حمل رقم 1186 لسنة 2016 عرائض: “

مقدم من : المستشار أحمد على ابراهيم الزند

ضد

يوسف مصطفى محمد الحسينى، ورئيس تحرير برنامج “السادة المحترمون”.

بتاريخ 16/11/2015 قام المشكو فى حقه بتقديم حلقة من البرنامج وقام بالسخرية منى والتهكم على وانه متخذ موقفا ضدى منذ ان كنت رئيسا لنادى القضاه

وقال فى الحلقة إن شر البلية ما يخزى وان تصريحى مخزى لانى ذكرت ان المواطن المصرى يستطيع ان يعيش ب 2 جنيه فى اليوم مقررا بتهكم ان انا المفروض اعيش ب 2 جنيه فى اليوم ثم بدأ فى تحريض القيادة السياسية ضدى مخاطبا رئيس الجمهورية قائلا ”سكت الوزراء بتوعك يا فندم .. يقصدنى انا شخصيا “

والحقيقة أن هذا الحديث كان مسجلا على سلم الطائرة المتجهة الى شرم الشيخ فى الرحلة التى نظمها الوزراء وكبار رجال الاعمال من مالهم الخاص وبمبادرة منهم لدعم السياحة بعد حادث سقوط طائرة شرم الشيخ وقلت وقتها ان المصرى لو معاه ممكن يعيش ب 2000 جنيه فى اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش ب 2 جنيه لكنه اجتزأ التصريح قاصدا الاضرار بى

توكيل خاص رقم 488 لسنة 2016 وزارة العدل

فيما تضمن البلاغ الثالث الذي حمل رقم 1185 لسنة 2016 عرائض :”

مقدم من : المستشار أحمد على ابراهيم الزند

ضد

يوسف مصطفى محمد الحسينى، ورئيس تحرير برنامج السادة المحترمون، ورئيس تحرير جريدة الوطن

بتاريخ 6/12/2015 صدر حكم من احدى هيئات التحكيم الدولية بإلزام مصر بدفع تعويض لشركة تابعة للكيان الصهيونى بعد توقف ضخ الغاز بعد ثورة يناير والذى كان يتم عن طريق شركة ايه ام جى المساهم فيها رجل الاعمال الهارب حسين سالم وان المفروض ان سالف الذكر توجد بينه وبين الوزارة رئاستى مفاوضات .. واننى ارى ان المفاوضات تتم مع سالف الذكر على انه

حرامى وهذا يكرس فكرة “اسرق وكت ” وبعد كده ييجى يتصالح وخلاص واللى عاوز يسرق يسرق ودى قصتى كوزير للعدل المصرى ودى نظريتى وتهكم عليا مقررا انى عامل شغل مية ميه وانىى افاوض النهابين اللى خدوا قوت الشعب

توكيل خاص رقم 488 لسنة 2016 وزارة العدل.