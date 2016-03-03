محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة البارود

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا يرافقه اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وعدد من قيادات القوات المسلحة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة على روح شهداء معركة البارود التى انتصر فيها أهالى قنا على جنود الاحتلال الفرنسى، الذى أصبح تاريخ المعركة عيد قنا القومى.

وقال محافظ قنا، فى تصريح له، اليوم، الخميس، إن احتفال المحافظة بعيدها القومى يرجع إلى قيام معركة ضد الحملة الفرنسية بقرية البارود مركز "فقط" يوم 3 مارس سنه 1799، والذى يعد يوم مشهود فى تاريخ الوطنية المصرية عامة وتاريخ شعب وأبناء قنا بصفة خاصة الذين هاجموا بأسلحتهم التقليدية العتيقة "الشوم ومشاعل النار" أسطول فرنسا المدجج فى السلاح والعتاد، ونتج عنها خسارة الفرنسيين فى هذه الموقعة 500 قتيل وهى أكبر خسارة للحملة الفرنسية خلال وجودها بمصر.

وأضاف محافظ قنا، بأن هذا اليوم سوف يظل شاهداً على بطولة أبناء القرية وأبناء قنا ووقوفهم ضد المحتل، لذلك استحق هذا اليوم أن يكون عيدًا قوميا لمحافظة قنا.

فيما استقبل أهالى قرية البارود، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، ومرافقيه، بالطبل والمزمار البلدى، خلال زيارته لموقع معركة البارود بمركز "فقط".

يذكر أن محافظ قنا تحتفل فى 3 مارس من كل عام بعيدها القومى، الذى انتصرت فيه المقاومة الشعبية لأهالى قرية البارود وقنا على الحملة الفرنسية عام 1799 م وتكبيدها أكبر خسارة خلال تواجدها فى مصر.

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