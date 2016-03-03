محافظ الفيوم: مركز شرطة جديد بقرية سنهور القبلية بسنورس

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل أصدر القرار رقم 533 لسنة 2016، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 2000 متر داخل الحيز العمرانى بناحية الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، لصالح وزارة الداخلية - مديرية أمن الفيوم لإقامة مركز شرطة جديد عليها.

وأضاف المحافظ فى بيان اليوم، أن مركز الشرطة الجديد هو أحد الصروح التى سيتم إنشاؤها للإرتقاء بالمنظومة الأمنية وتوفير الأمن والإستقرار فى مختلف ربوع البلاد، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الأمنية باعتبار أن الأمن هو أحد دعائم التقدم الرئيسية، وأيضاً استمراراً لجهود المحافظة في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل مع الجهات المعنية والمسئولين بشأن وضع الخطط والبرامج التنموية.