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الإنارة العالية فى الشوارع سبب أرق الملايين

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الإنارة العالية فى الشوارع سبب أرق الملايين الإنارة العالية فى الشوارع سبب أرق الملايين
كشفت دراسة واسعة جديدة أجراها الباحثون بجامعة ستانفورد فى كاليفورنيا أن مستويات الإنارة العالية فى الشوارع ربما تكون السبب وراء الأرق الذى يصيب ملايين الأشخاص فى المناطق الحضرية فى جميع أنحاء العالم.

وذكرت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية أن الباحثين كشفوا أن من يقطنون مدنا وبلدات يتجاوز تعدادها أكثر من 500 ألف شخص، ينامون لأوقات أقل ويعانون من المزيد من الإرهاق؛ حيث يتعرضون لمستويات من الضوء أعلى بكثير من هؤلاء الذين يقطنون مدنا صغيرة ومناطق ريفية.

وقام الباحثون بجامعة ستانفورد بإجراء محادثات مع 15 ألفا و863 شخصا عبر الهاتف على مدى 8 سنوات، ووجهوا لهم أسئلة حول عاداتهم فى النوم، ومدى جودة قسط النوم الذى يحصلون عليه، وما إذا كانوا يعانون من أية اضطرابات طبية أو نفسية.

وعقد الباحثون مقارنة بين نتائج الاستطلاع وبين بيانات حصلوا عليها عبر الأقمار الصناعية لإظهار حجم الضوء الذى يتعرضون له فى مختلف المناطق التى ينامون فيها.

وكشفت النتائج أن من يعيشون فى مناطق أكثر تحضرا يتعرضون لمستويات من الضوء أعلى وأقوى، بما يتراوح بين ثلاث إلى ست مرات، مقارنة بمن يعيشون فى بلدات صغيرة ومناطق ريفية، وهم –فى نفس الوقت- أقل رضاء بشأن جودة نومهم.


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