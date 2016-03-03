محمود فتح الله لـ في الجول: مواجهة الزمالك ' وضع غريب ' .. ولكني أكبر من أحاديث التهاون

يرى مدافع الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي محمود فتح الله أن مواجهة الأبيض "وضع غريب" بالنسبة له، مشددا أنه سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لفريقه.

ويتقابل الفريقان في وقت يحتل فيه الزمالك المركز الثاني بـ38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي فاز أمس الأربعاء على بتروجيت 2-0، فيما يأتي الإنتاج تاسعا بـ28 نقطة.

وقال فتح الله لـFilGoal.com: "مواجهة الزمالك صعبة بكل تأكيد، نواجه فريق يضم لاعبين على أعلى مستوى وينافس على اللقب والفارق بينه وبين الأهلي ليس كبيرا".

وأضاف "هنا تكمن صعوبة المباراة، فضلا عن وجود المدير الفني الجديد للفريق أليكس ماكليش سيشكل دافع للاعبين".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد في وقت سابق تواجد ماكليش على مقاعد بدلاء الفريق لكنه شدد على أن محمد صلاح المدرب العام هو من سيدير المباراة فنيا (طالع التفاصيل).

ويوضح فتح الله "أما دوافعنا هي أننا نسير بشكل جيد في المباريات الأخيرة، انتصرنا على الإسماعيلي والاتحاد السكندري في ملاعبهم، نتمنى استمرار هذا الشكل والأداء والنتائج".

وعن مواجهة الفريق الذي لعب له بين عامي 2007 و2014 قال "مواجهة الزمالك بالنسبة لي وضع غريب، لكن كرة القدم (أكل عيشي)، في النهاية سأسعى لتقديم كل شئ لفريقي وتحقيق نتيجة إيجابية".

"إذا سجلت لن أحتفل احتراما للجمهور".

وشدد فتح الله "أنا أكبر من أحاديث التهاون من لاعبي الأهلي والزمالك السابقين ضدهم، أنا خارج هذا الكلام تماما".

"أقوى خطوط الزمالك هو الخط الأمامي، كهربا وأيمن حفني وباسم مرسي ومصطفى فتحي وشيكابالا، أميز الخطوط ولديهم فيه حلول كثيرة، خط مقلق لأي فريق".

"عدم انضمامي للمنتخب؟ لا يشغلني، الجهاز الفني للمنتخب يريد الاعتماد على مجموعة معينة وهذه حريته الشخصية، أركز مع فريقي ونريد إنهاء الدوري في مركز جيد".

وأتم "بالتأكيد الانضمام للمنتخب شرف لأي لاعب".