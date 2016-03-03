الأهلي: مستمرون في معسكر الإسكندرية رغم رفض برج العرب استضافة مباراة المقاصة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه مستمر في معسكره بالإسكندرية استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة مساء السبت المقبل ضمن الجولة الـ21 للدوري.

وكان الأهلي قد فاز أمس الأربعاء على بتروجيت على استاد برج العرب 2-0، قبل أن يرفض نفس الملعب استضافة مباراة المقاصة (طالع التفاصيل).

وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ: "نحاول بشكل مكثف، من جهة إدارة النادي، لإنهاء الموافقات الأمنية حتى يستضيف برج العرب لقائنا مع المقاصة".

وأضاف "العودة للقاهرة صعبة جدا في الوقت الحالي، نخاف على لاعبينا من الإرهاق".

وشرح "المباريات متوالية، سنلعب مع المقاصة بعد 48 ساعة من مباراة بتروجيت ثم نستعد للسفر إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 12 مارس".

وأردف "وبعدها يستعد لاعبونا الدوليون لمواجهة نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يوم 25 مارس".