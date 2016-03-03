مستشفى الأهلي - الأشعة تثبت تعافي إكرامي.. وصالح يخضع للكشف الطبي

أثبتت الأشعة المغناطيسية التي أجراها شريف إكرامي حارس النادي الأهلي على قدمه، التئام الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية واقتراب عودته للتدريبات الجماعية.

وأكد دكتور خالد محمود طبيب الفريق، أن شريف إكرامي سيعود للمران الجماعي يوم الأحد المقبل بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وسيكون شريف إكرامي متاحا للسفر مع بعثة الفريق إلى أنجولا لخوض مباراة ريكارتيفو بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام المصري وبتروجيت للإصابة.

ومن جهة أخرى، أكد خالد محمود أن صالح جمعة لاعب الفريق سيخضع لفحص طبي ظهر اليوم لتحديد مدى تعافيه.

ويعاني صالح جمعة ارتفاع حاد في درجة الحرارة ونزلة برد، أبعدته عن مباراة بتروجيت الأخيرة، إلا أن حالته بدأت في التحسن بشكل كبير، بحسب طبيب الفريق.

وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري.