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السعودية: 25 ألف يمني دخلوا مدارسنا ونقدم الغذاء للاجئين في جيبوتي

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السعودية: 25 ألف يمني دخلوا مدارسنا ونقدم الغذاء للاجئين في جيبوتي السعودية: 25 ألف يمني دخلوا مدارسنا ونقدم الغذاء للاجئين في جيبوتي

مستشار الديوان الملكي

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اليوم، إن الملك سلمان طالما قاد حملة لمساعدة الضحايا، مضيفًا أن مركز الملك سلمان للإغاثة، حقق رقما قياسيا في تقديم المساعدات عام 2014.

وأشار الربيعة إلى أن خارطة المساعدات التي وضعتها موزعة “لا تفرق بالدين أو اللون أو العرق”، وأن السعودية تعمل مع منظمات إقليمية بشأن برنامج غذائي من المساعدات.

وحول الأزمة اليمنية، قال الربيعة أن أكثر من 25 ألف تلميذ يمني دخلوا مدارس سعودية، وفق الإحصاءات، مضيفًا “نقدم الغذاء للاجئين اليمنيين في جيبوتي، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.
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كان ذلك خلال ندوة للمساعدات الإنسانية، نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة، لاستعراض المساعدات الإنسانية التي تقوم بها السعودية بشكل عام، ولليمن بشكل خاص.

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