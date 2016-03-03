تقرير في الجول - التاريخ يتكرر.. وست هام حرم توتنام ' ميدو ' من الأبطال.. واليوم يبعدهم عن الصدارة

ما أشبه الليلة بالبارحة.. إن كان الماضي البعيد مريرا، فأمس القريب كان أكثر مرارا على جمهور توتنام.

السبب دائما واحد، وست هام مرة أخرى يقف حجر عثرة أمام نهضة الجار توتنام، والمستفيد دائما هو كبير لندن أرسنال.

فاز وست هام على ضيفه توتنام يوم أمس الأربعاء بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري.

فوز وست هام حرم توتنام من مقاسمة ليستر سيتي في اعتلاء صدارة ترتيب الدوري قبل 10 جولات من النهاية لأول مرة منذ فترة طويلة.

تعكير وست هام لصفو جمهور توتنام ليس أمرا جديدا، فالأمر نفسه حدث قبل 10 سنوات من الآن.

في موسم 2005/2005 كان أحمد حسام "ميدو" لاعبا في صفوف توتنام ويشكل ثنائي قوي مع روبي كين.

النجم المصري سجل حينها 12 هدفا في بطولة الدوري، أما روبي كين فكان قد سجل 16 أخرين.

توتنام يحتكم على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال حتى الجولة الأخيرة.

أرسنال فاز على ويجان أتليتك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأحرز هنري ثلاثية منهم في وداع ملعب "هايبوري"، لكن الأمر كله كان يتوقف على نتيجة مباراة توتنام أمام وست هام.

خرج السبيرز لمواجهة وست هام على ملعبهم "أبتون بارك"، وكان "ميدو" غائبا عن تلك المباراة للإصابة. الفوز كان يقود توتنام إلى دوري أبطال أوروبا، لكن وست هام أبى إلا وأن يفوز بهدفين مقابل هدف ويحرم السبيرز من التأهل للبطولة الأوروبية الأكبر.

حالة تسمم

توتنام لم يرض بالخسارة في تلك المباراة، وعقب انتهائها، تقدم النادي بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لإعادة المباراة، والسبب أن اللاعبون أصيبوا بالتسمم!

قبل المباراة كان توتنام منشغلا بأشياء أخرى غير كرة القدم، فإدارة النادي أرسلت طلبا لاتحاد الكرة يطلبون تأجيل المباراة بسبب إصابة أكثر من لاعب بحالة من التسمم بسبب الطعام الفاسد في الفندق على حد وصفهم.

وبعد المباراة أرسل الاتحاد الإنجليزي لجنة صحية إلى الفندق لمعاينة عينات الطعام، وحين وجدت أنها سليمة قررت رفض استشكال توتنام واعتماد نتيجة المباراة، ليحرم توتنام من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لقب الدوري

هذه المرة توتنام ينافس على لقب الدوري وليس فقط التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الخسارة أمس حرمتهم من مشاركة الصدارة مع ليستر سيتي وأبقت على أمل أرسنال الذي خسر أمام سوانزي سيتي.

فهل تكون مباراة توتنام أمام وست هام في نهاية الموسم سببا في ضياع لقب يبدو أنه في طريقه لليستر سيتي؟ أم أن السبيرز سيتجاوزن الخسارة هذه المرة وينجحون في العودة لنيل اللقب.