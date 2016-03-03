رئيس اتحاد الصناعات الكوري: نفخر بمشاركتنا في التنمية الاقتصادية بمصر

أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكوري بما يحققه الاقتصاد المصري من نمو مضطرد بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي نجحت في تحقيق الاستقرار بمصر خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها رئيس اتحاد الصناعات الكوري في مستهل عشاء العمل الذي اقامه مجلس الاعمال المصري الكوري في ختام اجتماعه مساء اليوم بسول علي شرف الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واشار رئيس الاتحاد الي حرص عدد من الشركات الكورية الكبري علي المساهمة في خطط التنمية والنمو التي تحققها مصر حاليا ، قائلا افتخر أننا نشارك في التنمية الاقتصادية بمصر ، وأدعو رجال الاعمال والشركات الي مزيد من التعاون كما ادعو الحكومة المصرية لدعمهم .

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