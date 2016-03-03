الرياض تنهي عقود 3793 شخصًا من العاملين غير السعوديين بالمملكة

أنهت وزارة الخدمة المدنية السعودية عقود أكثر من 3793 موظفاً وموظفة من الأجانب، المتعاقدين للعمل في الأجهزة الحكومية في العام المالي الماضي.

وبحسب ما نقله “24″ عن صحيفة الرياض السعودية ، اليوم الخميس، إن الوظائف الصحية جاءت في المرتبة الأولى التي أنهت الوزارة عقود غير السعوديين فيها، بإنهاء 3286 عقداً.

وأضافت الصحيفة أن الإلغاءات شملت 2097 عقود للنساء و1089 عقداً للرجال، وجاء ثانياً قطاع بإنهاء عقود لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، بإلغاء 344 عقداً منها 250 للرجال، 94 للنساء.

وجاءت الوظائف التعليمية في المرتبة الثالثة، بإنهاء 100 عقد، 89 عقداً للرجال، و12 عقداً للنساء، وبلغ عدد الذين ألغيت عقودهم في الوظائف العامة 52 موظفاً وأربع موظفات، وستة مستخدمين.

يُذكر أن التعاقد مع غير السعوديين في الأجهزة الحكومية يأتي وفقاً لمتطلبات العمل، في غياب المواطن لشغل الوظائف، في حين كان قرار إنهاء العقود بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم أوضاع المتعاقدين من غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية، والذين أمضوا أكثر من 10 سنوات أو تركوا الخدمة بناء على طلبهم.