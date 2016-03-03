بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شبرا فى جنازة عسكرية مهيبة بالمنوفية

فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والذى استشهد صباح اليوم الخميس، أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة.

وخرجت الجنازة العسكرية من مسجد المجمع الإسلامى بالقرية عقب صلاة الظهر وسط حضور الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، واللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، والمعميد عبد السلان الشريف مدير العلاقات العامة، والعميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، والمقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب محمد عزت معاون مباحث مركز أشمون، وتم دفنه بمقابر العائلة بالقرية وسط هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستننا على باب الجنة".

واكتفت والدته دلال توفيق سيد أحمد بترديد عبارات "منهم لله اللى حرمونى منك ياحبيبى، ربنا يعوضنى خير فيك يا ابنى، مع السلامة ياحبيبى".

وأكد أهالى القرية أن الشهيد كان حسن الخلق وأنه كان يزور القرية على فترات بعيدة بحكم عمله والذى يحتم عليه التواجد دائما فى القاهرة، مضيفين أنهم كانوا يستعدون لعقد زواجه بعد عدة شهور، ولكن القدر جاء ليلقى ربه، وأن الشهيد له شقيق وحيد "محمد 30 عاما" يعمل محاسب.

وطالب أهالى القرية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بسرعة القبض على الجناة والانتقام لنجلهم وتسليح الأفراد بالاسلحة الحديثة، كى يتمكنوا من مواجهة تلك العناصر الإجرامية.

جدير بالذكر أن الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، استشهد اليوم أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة.



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- تشييع جثمان رئيس مباحث شبرا الخيمة من مسجد شنشور بالمنوفية

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