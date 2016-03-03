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فيديو | في بلاغ رسمي للنائب العام … «الزند» يتهم «الحسيني» بتحريض «السيسي» ضده

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فيديو | في بلاغ رسمي للنائب العام … «الزند» يتهم «الحسيني» بتحريض «السيسي» ضده فيديو | في بلاغ رسمي للنائب العام … «الزند» يتهم «الحسيني» بتحريض «السيسي» ضده

مراسل «ONA»:

اتهم المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الإعلامي يوسف الحسيني بتحريض القيادة السياسية ضده، عقب تصريحه المثير للجدل أن المواطن المصري يستطيع العيش بـ2 جنيه يوميًا”.

وقال الزند، في بلاغه الرسمي الذي حمل رقم 1186 لسنة 2016 عرائض، إنه “بتاريخ 16/11/2015 قام المشكو فى حقه بتقديم حلقة من البرنامج وقام بالسخرية منى والتهكم عليً، وانه متخذ موقفا ضدى منذ أن كنت رئيسا لنادى القضاة”.

وأضاف بلاغ الزند: ” الحسيني قال فى الحلقة إن شر البلية ما يخزى وأن تصريحى مخزى لأنى ذكرت أن المواطن المصرى يستطيع أن يعيش بـ2 جنيه فى اليوم مقررا بتهكم أن أنا المفروض أعيش بـ 2 جنيه فى اليوم ثم بدأ فى تحريض القيادة السياسية ضدى مخاطبا رئيس الجمهورية قائلا  “سكت الوزراء بتوعك يا فندم  .. يقصدنى أنا شخصيا . “

وتابع البلاغ :”الحقيقة أن هذا الحديث كان مسجلا على سلم الطائرة المتجهة الى شرم الشيخ فى الرحلة التى نظمها الوزراء وكبار رجال الاعمال من مالهم الخاص وبمبادرة منهم لدعم السياحة بعد حادث سقوط طائرة شرم الشيخ وقلت وقتها إن المصرى لو معاه ممكن يعيش بـ 2000 جنيه فى اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ 2 جنيه لكنه اجتزأ التصريح قاصدا الاضرار بى”.

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أونا

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