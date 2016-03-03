‏ صور| افتتاح البرنامج التدريبى لدبلوم الموجات الصوتية بالمركز الطبى للسكة الحديد

افتتحت اليوم الخميس، فاعليات البرنامج التدريبي لدبلوم الموجات فوق الصوتيه لأمراض النساء والتوليد والتي تستضيفها مستشفي المركز الطبي لسكك حديد مصر.

وتعد هذا الدبلومة هي الأولي في مصر ويتم تدريس كل ما يتعلق بالموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والتوليد بها لمدة عام، بمشاركة مجموعة من الاساتذة والاستشاريون المتخصصون في هذا المجال.

وقال الدكتور عبد الحمن السقا، رئيس مجلس إداره المركز الطبى، إن المركز يعد صرحا طبيا هاما لعلاج العاملين بالسكة الحديد الذين يستحقون كل اهتمام، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على أن تقدم لهم كل الرعاية اللازمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد السعيد، مدير عام المركز الطبى، إن هذه الدبلومة هى الأولى فى مصر ويتم مناقشه كل مايتعلق بالموجات الصوتيه لأمراض النساء والتوليد طيلة مدة الدراسة التي تستمر لمدة عام واحد.

وأكد السعيد، أن المركز مجهز بأحدث الأجهزة العالمية وعلى استعداد تام لاستقبال جميع الحالات المرضية على مدار الـ 24 ساعة.