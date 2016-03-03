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يول يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران الأول له

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يول يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران الأول له يول يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران الأول له

اجتمع الهولندي مارتن يول المدير الفني للأهلي بلاعبي الفريق صباح اليوم الخميس في المران الأول بعد بداية مهمته رسميا كمدرب للشياطين الحمر.

الأهلي كان قد استقر على أن يقود يول الفريق يوم السبت في مواجهة المقاصة بالدوري الممتاز بعد الإعلان رسميا عن توليه المهمة يوم الثلاثاء.

واجتمع الهولندي لمدة 20 دقيقة قبل المران مع اللاعبين بحضور الجهاز المعاون وتحدث مع اللاعبين مشيرا إلى أنه يعرفهم من خلال متابعته للمباريات الأخيرة إلا إنه يريد أن يعرفهم بشكل أكثر خلال الأيام المقبل للتعاون معا لقيادة الأهلي نحو البطولات.

كما شدد يول على أنه ينتظر من الجميع بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة في الدوري أو مع بداية المهمة الإفريقية.

الأهلي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك أقرب ملاحقيه والذي سيواجه الإنتاج الحربي اليوم الخميس.

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