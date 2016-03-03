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#في_إفريقيا – الأهلي يقيم في لواندا قبل مواجهة ريكرياتيفو.. وعبد الحفيظ يسبق البعثة

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#في_إفريقيا – الأهلي يقيم في لواندا قبل مواجهة ريكرياتيفو.. وعبد الحفيظ يسبق البعثة #في_إفريقيا – الأهلي يقيم في لواندا قبل مواجهة ريكرياتيفو.. وعبد الحفيظ يسبق البعثة

يستعد الأهلي لبدء محاولة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه عبر الإقامة في العاصمة الأنجولية لواندا قبل مواجهة ريكرياتيفو بمدينة ليبولو والتي تبتعد عن العاصمة بـ300 كيلومتر.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات سابقة إلى أن الرحلة ستتضمن 16 ساعة سفر، إضافة إلى ثلاث ساعات ترانزيت.

وأضاف "سنبدأ بالسفر إلى إثيوبيا في رحلة مدتها 6 ساعات، بعدها ننتظر ترانزيت 3 ساعات في مطار أديس أبابا".

وأوضح "بعدها نستقل طائرة أخرى إلى العاصمة الأنجولية لواندا لمدة 5 ساعات، إضافة إلى السفر بحافلة 5 ساعات، لأننا سنخوض اللقاء بمدينة بعيدة عن العاصمة".

وأشار مدير الكرة أن الفريق سيقيم في لواندا قبل الاتجاه إلى ليبولو.

ويتجه عبد الحفيظ إلى أنجولا مساء الأحد المقبل لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الفريق وملاعب التدريب وفندق الإقامة.

في حين تتحرك بعثة الأهلي قاصدة موطن أسطورتي النادي جيلبرتو وفلافيو يوم الثلاثاء من أجل مواجهة ريكرياتيفو يوم 12 مارس.

وسيلعب في دور الـ16 الفائز من مواجهة الأهلي وريكرياتيفو مع الفائز من الجيش الرواندي ويانج أفريكانز التنزاني.

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