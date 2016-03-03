مقتل 167 من داعش خلال عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الخميس، مقتل 167 إرهابيا من تنظيم داعش خلال عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق التى بدأت أول الثلاثاء، بمشاركة قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن القوات دمرت 13 سيارة مفخخة و32 سيارة تحمل رشاشات أحادية و15 مقرا ومخازن للعتاد والأسلحة و6 دراجات نارية تابعة لداعش، مشيرة إلى أن قيادة عمليات سامراء رفعت العلم العراقى على ضفاف بحيرة الثرثار وتم فتح ممرات امنة إلى العوائل العراقية للخروج من المنطقة التى تشهد عمليات عسكرية لليوم الثالث على التوالى.

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