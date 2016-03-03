حيدر العبادى:الفساد نخر جسد الدولة العراقية وساهم باحتلال داعش لأراضينا

كشف رئيس وزراء العراق حيدر العبادى عن أن دعوته لتشكيل "كتلة عابرة للطائفية والمناطق والمكونات" وتكون لجميع العراقيين لاقت تجاوبا، وقال: انه" لا طريق أمامنا سوى العمل والتقدم إلى الأمام بالرغم من الخلافات فوحدتنا مصدر قوة للجميع وسنخرج اقوى والجميع سينتصر، اما تفرقنا فستؤدى إلى الفشل وسيفشل الجميع وسيتضرر الوطن والمواطن".

وأضاف: أن الفساد الذى نخر جسد الدولة العراقية هو من ساهم باحتلال داعش للاراضى العراقية إلى جانب المؤامرة التى حدثت حينها، اننا وضعنا أولوية لعملنا منذ البداية ونجحنا فيها من خلال التحول من الدفاع إلى الهجوم وها نحن نحقق الانتصارات وقواتنا رفعت العلم العراقى اليوم شرق بحيرة الثرثار، فى اشارة إلى عملية "أمن الجزيرة" غرب سامراء لطرد مسلحى داعش بها وتأمينها.

وذكر العبادى- فى كلمة خلال مؤتمر "التلاحم الوطنى لتحرير المناطق الغربية" الخميس، ببغداد- أن العراق مقبل على عهد من الانتصارات والاصلاحات وان الشعب والجماهير الغاضبة ضد عصابات تنظيم(داعش) وضد الفساد تقف معنا، لافتا إلى أن الفساد يحاول أن يعرقل الاصلاح والانتصارات.

وشدد العبادى على أن الانتصارات على داعش ستستمر ولن تتوقف وسيتم تحرير غرب محافظة الأنبار بالكامل.. وقال: أنه لا أحد يستطيع أن يمنع عراقيا من المشاركة بتحرير أرضه لان مصلحة الشعب والقوات المسلحة هى الأهم ويجب أن لايعرض التدخل السياسى قواتنا إلى خطر من أجل إرضاء هذا الطرف أو ذاك.

ولفت إلى أن العراق خسر 85 بالمائة من إيراداته النفطية نتيجة انهيار الأسعار، وتابع: نواجه تحديات صعبة الا أننا نحقق الانتصارات ونعمل على إصلاح الأوضاع.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى دعا مجلس النواب والقوى السياسية فى فبراير الماضى إلى التعاون من أجل تغيير وزارى جوهرى يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وليس كما حدث بالوزارة السابقة وفق الدستور بناء على حجم الكتل السياسية وتمثيلها فى البرلمان.

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