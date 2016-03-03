المرصد السورى: مقتل 147 شخصا فى أنحاء متفرقة من سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس، أن 147 شخصا قتلوا أمس، بينهم 15 من قوات النظام بسوريا، والمسلحين الموالين لها، مشيرا إلى أن عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهاب قتلوا جراء استهداف مواقع ومقار للتنظيم فى منطقتى الحوض والفروسية بمدينة الرقة من قبل طائرات حربية.

وأضاف المرصد (مقره لندن) أن ما لا يقل عن 47 عنصرا من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية تمكن المرصد السورى لحقوق الإنسان من توثيق مقتلهم خلال الهجوم الذى نفذه تنظيم داعش على المنطقة الواقعة بين ريف رأس العين (سرى كانيه) الجنوبى الغربى وصولا إلى أطراف منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالى الغربى، صعودا إلى مدينة تل أبيض والحدود السورية – التركية، والذى بدأ فجر يوم الهدنة الـ 27 فبراير الماضى.

كما قتل 140 عنصرا داعشيا على الأقل خلال قصف واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية وضربات التحالف الدولى التى استهدفت مواقع ومبان تحصن داخلها عناصر التنظيم فى مدينة تل أبيض ومحيطها ومنطقة حمام التركمان وعين العروس ونص تل والطريق الواصل بين مبروكة بريف رأس العين (سرى كانيه) والكنطرى بريف الرقة الشمالى.

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