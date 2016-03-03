مقتل 8عناصر من داعش خلال مواجهات بمدينة صبراتة الليبية

قتل ثمانية عناصر من تنظيم"داعش" خلال اشتباكات مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة صبراتة بليبيا بعد حملة مداهمات وتفتيش واسعة بمنطقة ديار الغرابيلة بالمدينة تقوم بها الغرفة.

وأكد مصدر مطلع من صبراتة، اليوم، مقتل ثمانية أشخاص من تنظيم «داعش» خلال مواجهات مسلحة بعد حملة مداهمات وتفتيش واسعة بمنطقة ديار الغرابيلة، تقوم بها الغرفة الأمنية المشتركة فى صبراتة.

وأوضح المصدر، أن الغرفة الأمنية المشتركة فى صبراتة غنمت سيارتين نوع تويوتا وتندرا، وكانت الاشتباكات بمشاركة سرية صرمان لأن المواجهات كانت بالقرب من الحدود الإدارية لهم، مشيرًا إلى أن هناك حملة مداهمات واسعة بمنطقة الجبل الغربي؛ حيث نفذت كتيبة أبوبكر الصديق مداهمة بمنطقة الصيعان وبدر.

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