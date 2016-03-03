السيسي ورئيس وزراء كوريا يبحثان دفع التعاون عبر حزمة قدرها 3 مليار دولار

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هوانج كيو آن في مقر رئاسة الوزراء الكورية الجنوبية بالعاصمة سول.

وتحث السيسي مع كيو آن حول مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البناء في مصر.

وبحسب موقع newsis الكوري في نسخته الكورية فإن السيسي وكيو آن تحدثا عن دفع التعاون بين البلدين عبر حزمة قدرها 3 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة أنهما بحثا كيفية مشاركة كوريا في مشروع الخط الخامس للمترو إضافة لتذليل العقبات للشركات الكورية العاملة في مصر.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في زيادة أعداد السائحين القادمين من كوريا الجنوبية.

كما بحث الجانبان التعاون في تنمية التعليم الفني في مصر.