إحالة ضابط وأمين شرطة للجنايات لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه فى الشروق

أحال المستشار محمد عمر الفهمى، الرئيس بنيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، ضابط شرطة وأمين بقسم شرطة الشروق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بسرقة مواطنا بالإكراه داخل مسكنه.

كشفت تحقيقات النيابة التى أجراها محمود مبروك وكيل النيابة عن تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من "مصطفى .ع" بقيام "محمود. ب" ملازم أول بقسم شرطة الشروق، و"محمد . ع" أمين شرطة بنفس القسم بقيامهما بالهجوم على منزله، مطالبين بتفتيشه بدعوى اتجاره فى الأقراص المخدرة، وقاما بسرقة مبالغ مالية وهاتف محمول ومنقولات منزلية تحت تهديد السلاح النارى، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح بدون ترخيص والسرقة بالإكراه.

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