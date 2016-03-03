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إحالة ضابط وأمين شرطة لـ«الجنايات» لاتهامهما بـ«سرقة مواطن بالإكراه داخل مسكنه»

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إحالة ضابط وأمين شرطة لـ«الجنايات» لاتهامهما بـ«سرقة مواطن بالإكراه داخل مسكنه» إحالة ضابط وأمين شرطة لـ«الجنايات» لاتهامهما بـ«سرقة مواطن بالإكراه داخل مسكنه»

أرشيفية

أمر المستشار محمد عُمر الفهمي، رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول، بإحالة ضابط وأمين بقسم شرطة الشروق إلى محكمة الجنايات، حسبما أفاد مراسل أونا.

ويأتي قرار الإحالة لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه داخل مسكنه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أجراها محمود مبروج، وكيل النيابة، عن تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا من “مصطفى .ع”، يفيد بقيام محمود بدير إبراهيم، ملازم اول بقسم شرطة الشروق، ومحمد علي سليمان، أمين شرطة بنفس القسم بقيامهما بالهجوم على منزله.

وذكر المجني عليه أنهم طالبوا بتفنيشه بدعوى إتجاره في الأقراص المخدرة، وقاموا بسرقة مبالغ مالية، وهاتف محمول، فضلًأ عن منقولات منزلية تحت تهديد السلاح الناري، “حسبما أفاد البلاغ”.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين” حيازة سلاح بدون ترخيص، والسرقة بالإكراه”.

 

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