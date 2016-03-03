ضبط هارب من سجن أبو زعبل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو بالشرقية

ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، الخميس، القبض على عاطل هارب من سجن أبوزعبل فى أحداث ثورة يناير، قبل ترويجه 30 كيلو جرام من مخدر البانجو.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات بلبيس عن قيام " مرعى م ص " 35 سنة عاطل ومقيم المنير، مركز مشتول السوق، بترويج كمية من مخدر البانجو على عملائه.

وبعد تكثيف التحريات السرية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مكافحة مخدرات بلبيس برئاسة الرائد عمرو على رئيس مكتب المكافحة وبإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من عمل كمين للمتهم، وضبط بحوزته 10 لفافات من نبات البانجو تزن حوالى 30 كيلو جرام بقصد الإتجار.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الهارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة 25 يناير، فى القضية رقم 5316 لسنة 2009 جنايات مركز مشتول، إتجار فى المواد المخدرة عقوبة الست سنوات والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بلبيس، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

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