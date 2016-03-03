أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط هارب من سجن أبو زعبل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو بالشرقية

Google+ Print
ضبط هارب من سجن أبو زعبل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو بالشرقية ضبط هارب من سجن أبو زعبل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو بالشرقية
ألقى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، الخميس، القبض على عاطل هارب من سجن أبوزعبل فى أحداث ثورة يناير، قبل ترويجه 30 كيلو جرام من مخدر البانجو.

وكانت معلومات سرية قد وردت لمكافحة مخدرات بلبيس عن قيام " مرعى م ص " 35 سنة عاطل ومقيم المنير، مركز مشتول السوق، بترويج كمية من مخدر البانجو على عملائه.

وبعد تكثيف التحريات السرية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مكافحة مخدرات بلبيس برئاسة الرائد عمرو على رئيس مكتب المكافحة وبإشراف العقيد محمد هلال رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، من عمل كمين للمتهم، وضبط بحوزته 10 لفافات من نبات البانجو تزن حوالى 30 كيلو جرام بقصد الإتجار.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الهارب من سجن أبو زعبل فى أحداث ثورة 25 يناير، فى القضية رقم 5316 لسنة 2009 جنايات مركز مشتول، إتجار فى المواد المخدرة عقوبة الست سنوات والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية مخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بلبيس، برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

ضبط عاطل هارب من عقوبتين بالسجن المؤبد فى الشرقية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365