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اصابة استاذين بجامعة بنى سويف فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

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اصابة استاذين بجامعة بنى سويف فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف اصابة استاذين بجامعة بنى سويف فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف
أصيب أستاذين بجامعة اسيوط،اليوم الخميس فى حادث إنقلاب سيارتهم بترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعي فى مدينة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمود العشرى مدير امن بنى سويف اخطاراً من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ملاكى فى ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن إصابة كلاً من" اشرف جرجس ملاك"، 51 سنة، و"حسين صالح محمد" ، 53 سنة، استاذين بجامعة اسيوط، وتعرضهم لكدمات وجروح، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق


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