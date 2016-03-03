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النيابة تطلب التحريات حول اتهام مصطفى بكرى لـ"عكاشة" باقتحام استوديو برنامجه

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النيابة تطلب التحريات حول اتهام مصطفى بكرى لـ"عكاشة" باقتحام استوديو برنامجه النيابة تطلب التحريات حول اتهام مصطفى بكرى لـ"عكاشة" باقتحام استوديو برنامجه
طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول البلاغ المقدم من النائب البرلمانى مصطفى بكرى؛ يتهم فيه توفيق عكاشة بتهديده، واقتحام الاستوديو أثناء تقديمه لبرنامجه "حقائق وأسرار"، بعدما هاجمه بكرى بسبب استضافته لسفير إسرائيل فى القاهرة حاييم كورين، فى منزله بقرية "ميت الكرما" فى مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكشف مصدر قضائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فور ورود تحريات المباحث حول الواقعة سيتم استدعاء النائب مصطفى بكرى؛ لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة من جانبه ضد "عكاشة".

كان النائب البرلمانى مصطفى بكرى، شن هجوماً على توفيق عكاشة، بسبب استضافة الأخير لسفير إسرائيل فى القاهرة حاييم كورين، فى منزل "عكاشة" بقرية "ميت الكرما" فى مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، لأن السفير الإسرائيلى هو ضابط استخبارات فى صورة دبلوماسى، متابعًا "أن الأمن القومى للبلد خط أحمر.. فين الأمن يا حكومة.. يا برلمان لازم تأخد موقف.. بيع نفسك فى سوق النخاسة لسفير إسرائيل".


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