تنفيذ 354 حكمًا قضائيًا وضبط 95 محكومًا عليهم خلال حملة أمنية فى قنا

استمرت مديرية أمن قنا برئاسة اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، فى حملاتها لمداهمة البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية، بالتنسيق مع الأمن العام، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، عن تنفيذ 354 حكمًا قضائيًا وضبط 95 من المحكوم عليهم، وجاءت الأحكام: "2 حكم جنائى، وتنفيذ 133 حكم حبس جزئى، و36 حكم حبس مستأنف، و113 حكم غرامة جزئية و19 حكم غرامة مستأنف، و51 حكم مخالفة"، وتم تحصيل مبالغ مالية بقيمة 4780 جنيهًا.

- تنفيذ 356 حكما قضائيا فى حملة أمنية بقنا