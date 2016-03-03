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خروج 10 مصابين بالتسمم من مستشفى العريش بعد استقرار حالاتهم الصحية

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خروج 10 مصابين بالتسمم من مستشفى العريش بعد استقرار حالاتهم الصحية خروج 10 مصابين بالتسمم من مستشفى العريش بعد استقرار حالاتهم الصحية
قال مصدر طبى بشمال سيناء، إن 10 مصابين بتسمم غذائى خرجوا من مستشفى العريش العام بعد استقرار حالاتهم، موضحا أن المصابين من سكان منطقة شرق العريش حيث استقبلهم المستشفى الليلة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية حيالهم.

وأضاف المصدر أن المصابين هم "جنا.ب.م 7شهور"، "حذيفة.ع.م-سنة"، "بلال.م.س-5 سنوات"، "محمد.م.س-5 سنوات"، "خالد.م.س-7 سنوات"، "رحمة.ع.م-10 سنوات"، "أمل.ر.ح-13 سنة"، "أحمد.ر.ح-13 سنة"، "منى.م.ن-30 سنة"، "فهيمة.س.ر-30 سنة".


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