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خبيرة تغذية: زبادى لبن الشاة يساعد على التخسيس

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خبيرة تغذية: زبادى لبن الشاة يساعد على التخسيس خبيرة تغذية: زبادى لبن الشاة يساعد على التخسيس
تنصح خبيرة التغذية الفرنسية "أنياس ديريك" الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص الوزن بتناول الزبادى المصنوع من لبن الشاة لأنه قليل الدسم.

وذكرت الخبيرة أن العلبة التى تحتوى على 125 جراما، تصل سعرتها الحرارية إلى 70 سعرا، وذلك مقابل 100 سعر حرارى فى علبة الزبادى العادية.

وأشارت ديريك إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن زبادى الشاة له نكهة قوية، كما أنه يحتوى على خلاصة من نبات الستي?يا السكرية، والذى به مادة تستخدم كبديل للسكر وهى أكثر حلاوة 300 مرة من السكر العادى ولكنها لا تسبب السمنة.


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