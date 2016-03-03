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الكويت تطبق قرار اعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية

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الكويت تطبق قرار اعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية الكويت تطبق قرار اعتبار «حزب الله» جماعة إرهابية

حزب الله

بدأت الكويت بالتطبيق الفعلي لقرار مجلس التعاون الخليجي الذي اعتبر “حزب الله “جماعة إرهابية، مؤكدة ان القرار لن يؤثر على اللبنانيين المقيمين بها، ولكنه يستهدف في المقام الأول “كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت والخليج وزعزعة الاستقرار فيهما”.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة المختصة باشرت حصر الخلايا النائمة المنتمية إلى حزب الله والتي تضم مواطنين ووافدين وبدون.

وأكد المصدر أن السلطات الكويتية تنسق مع نظيرتها الخليجية لتضييق الخناق على تلك الخلايا، مشيراً إلى رصد متورطين في دعم “حزب الله” مالياً ولهم صلة بقيادات التنظيم وتنسيق أنشطة إعلامية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة رصدت بعض الملتقيات التي أقيمت في الكويت لموالاة هذا التنظيم الإرهابي، وسيتم استدعاء بعض هؤلاء المتورطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيبلغون بحظر التعامل مع منظمة حزب الله الإرهابية سواء فكرياً أو سياسياً أو مالياً.

وشدد المصدر على أن المعلومات المتوافرة حاليا تؤكد عدم وجود مواطنين يقاتلون ضمن صفوف تنظيم حزب الله الإرهابي، ولكن يوجد من يحمل هذا الفكر من حيث التعاطف الاجتماعي والسياسي.

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