الطيران المدني: حل أزمة تحويلات إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالدولار

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى لحل أزمة المستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر بعد الاتفاق مع البنك المركزى على سداد كامل مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبى من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الطيار حسام كمال وزير الطيران أجرى عدة اتصالات مع مسئولى البنك المركزى على مدار الأيام الماضية لتجاوز هذه الأزمة فى إطار التسهيلات التى تقدمها وزارة الطيران المدنى لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر وتذليل كافة العقبات لتنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى مصر.

وأوضح المصدر أن كثير من شركات الطيران العالمية والعربية تواجه مشكلات فى تحويل إيراداتها بالعملات الأجنبية فى عده دول ومن بينها مصر للطيران التى تواجه هذه المشكلة فى بعض المحطات الخارجية مثل اسمرا و السودان و غيرها.

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