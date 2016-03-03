أخبار عاجلة

مرتضى منصور يفتح النار على الألتراس وأحمد سليمان -
مؤمن سليمان يعلن تشكيلة سموحة أمام بيدفيست -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا -
كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري -
كأس الكونفدرالية: تشكيل سموحة والتحديات التي تواجهه أمام بيدفيست في ذهاب دور الـ 32 بالكونفدرالية -
ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع أراضي -
بالصور.. تعرف على مدينة "القطط" في تركيا -
فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي" -
كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطيران المدني: حل أزمة تحويلات إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالدولار

Google+ Print
الطيران المدني: حل أزمة تحويلات إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالدولار الطيران المدني: حل أزمة تحويلات إيرادات شركات الطيران الأجنبية بالدولار
صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى لحل أزمة المستحقات المتأخرة لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى بعد الاتفاق مع البنك المركزى على سداد كامل مستحقات هذه الشركات بالنقد الأجنبى من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الطيار حسام كمال وزير الطيران أجرى عدة اتصالات مع مسئولى البنك المركزى على مدار الأيام الماضية لتجاوز هذه الأزمة فى إطار التسهيلات التى تقدمها وزارة الطيران المدنى لشركات الطيران الأجنبية العاملة فى مصر وتذليل كافة العقبات لتنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة من وإلى مصر.

وأوضح المصدر أن كثير من شركات الطيران العالمية والعربية تواجه مشكلات فى تحويل إيراداتها بالعملات الأجنبية فى عده دول ومن بينها مصر للطيران التى تواجه هذه المشكلة فى بعض المحطات الخارجية مثل اسمرا و السودان و غيرها.


>- البنوك تسدد 3 ملايين دولار مستحقات مالية عالقة للخطوط البريطانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: لقاء مع د. علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في أوغندا

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

كأس الكونفدرالية: توقعات الجماهير من بورسعيد لمباراة كمبالا والمصري

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"

فنانة مصرية تشارك إيلي صعب في الموسم الثاني من "بروجيكت رانواي"