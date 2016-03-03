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الإعدام لـ6 من عناصر تشكيل عصابى قتلوا خفيرين وأحرقوا مزرعة بإمبابة

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الإعدام لـ6 من عناصر تشكيل عصابى قتلوا خفيرين وأحرقوا مزرعة بإمبابة الإعدام لـ6 من عناصر تشكيل عصابى قتلوا خفيرين وأحرقوا مزرعة بإمبابة
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وخالد الشيباسى بالإعدام شنقاً لكل من "عمر.أ" و"إبراهيم.ع" و "حسين.ع" و "مهدى.س" و "هانى.ح" و "عطية.ع" لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه وفرض السيطرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، واستخدام أعمال البلطجة من أجل فرض السطوة والسيطرة.

كشفت تحقيقات النيابة قيام أحد كبار التجار والمدعو"ع.ع" باستئجار المتهمين سالفى الذكر لمساعدته على اقتحام إحدى المزارع بالكيلو 61 التابع لمركز إمبابة لتمكينه منها، التى بحوزة أحد رجال الأعمال المنافسين له والمدعو "ب.ع"، تصل قيمتها لنحو 300 مليون جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اقتحموا المزرعة وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء، ما أدى إلى إصابة غفيرين بطلقات نارية، ما أدى إلى مصرعهم بعد نقلهم إلى المستشفى، واستولوا على المواشى وأحرقوا المزروعات الموجودة بالمزرعة وفروا هاربين إلى إحدى المناطق الجبلية، إلى أن حملة أمنية مكبرة تمكنت من إلقاء القبض عليهم، وعرضهم على النيابة التى أحالتهم للمحكمة فور انتهاء التحقيقات.


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