محافظ المنوفية يصل قرية "شنشور" لحضور جنازة رئيس مباحث قسم شبر الخيمة

وصل الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية إلى قرية "شنشور"، مسقط رأس الشهيد مقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، الذى استشهد اليوم، الخميس، أثناء قيامه بمأمورية لضبط المتهم الرئيسى فى تنفيذ واقعة الهجوم على مأمورية ضباط مباحث مركز الخانكة.

ومن المقرر أن يتم يشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية يحضرها اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، حيث تخرج من مسجد المجمع الإسلامى بالقرية عقب صلاة الظهر.

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