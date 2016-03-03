وزير الرى يفتتح "محطة زغلول" فى كفر الشيخ خلال جولته التفقدية.. اليوم

بدأ منذ قليل الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، جولته التفقدية بمحافظة كفر الشيخ، والتى يرافقه بها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لافتتاح محطة زغلول الجديدة، بالإضافة إلى تفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، والتى تهدف إلى مجابهة التغيرات المناخية على طول السواحل المصرية والزيادة المتوقعة فى معدلات سقوط الأمطار.

وقال وزير الرى خلال الجولة إن مشروع حماية مصرف الغربية الرئيسى "كوتشنر"، والذى بدأ بتفقده، يهدف إلى حماية ساحل الشاطئ المواجه لقرى الشهابية والمعدية البحرية والصيادلة والحماد وحماية الأراضى الزراعية وتنمية الثروة السمكية والتغلب على مشكلة النحر والأرساب فى مصرف الغربية الرئيسى.

وتابع "المشروع يساعد أيضًا فى زيادة عرض الشواطئ الرملية خلف المشروع، الأمر الذى يؤدى إلى خلق منطقة شاطئية للمصطافين والسياحة الداخلية خلال فصل الصيف، كذلك زيادة فرص العمل لشباب المحافظة بطول 4 كيلو مترات وبتكلفة 25 مليون جنيه".

وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن المشروع الجديد لمحطة زغلول جاء نتيجة لتهالك المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام 1952، ما تطلب إنشاء محطة جديدة، وذلك نظراً لورود كميات هائلة من مياه الصرف الزراعى حيث كانت تصرفات المحطة القديمة 432000 متر مكعب/ يوم لكل وحدة بعدد 4 وحدات بإجمالى 1,8 مليون متر مكعب/ يوم.

وأضاف حسام مغازى أنه تم تصميم المحطة الجديدة بتصرف 518400 متر مكعب /يوم لكل وحدة من الوحدات بإجمالى 2,1 مليون متر مكعب/ يوم، مشيرا إلى أن المشروع تم تنفيذه بتكلفة تبلغ نحو90 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم مراعاة مواجهة زيادة كميات المياه بالمنطقة نتيجة الأمطار وبسبب التغيرات المناخية وتأثيراتها فى المحطة الجديدة.

وأوضح وزير الرى خلال الجولة وافتتاح المحطة الجديدة، أن المشروع يهدف إلى حماية المنطقة المنخفضة من هجمات البحر واستخدام أساليب حماية صديقة بالبيئة بطول 250 متر وبتكلفة أربعة ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يستكمل الوزير جولته خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بتفقد أعمال الحماية للمشروع التجريبى للمنطقة المنخفضة من غرب ميناء البرلس إلى شرق الرؤوس الحجرية شرق رشيد، وبتفقد محطة طلمبات غرب البرلس والتى تم إنشاؤها عام 1991.

ونظراً لمرور ما يقرب من 25 عاما على إنشاء المحطة فقد تم إنشاء محطة جديدة نتيجة زيادة المساحة الزراعية بزمام المحطة القديمة من (13) ألف فدان إلى (20) ألف فدان 76 مليون جنيه للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى على وصلة الطرد بتكلفة 5 ملايين جنيه لتكون القيمة الإجمالية للمحطة والأعمال المساعدة 81 مليون جنيه.

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